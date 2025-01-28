Batman’ın Kozluk ilçesinde kaymakamlık tarafından oluşturan temizlik ekiplerince bir haftada 45 kilometrelik yol ağından 20 ton çöp toplandı.

İlçede kaymakamlık bünyesinde başlatılan yol kenarındaki atıkları toplama çalışmalarında, Kozluk-Batman yolu ile Malabadi-Sason arasındaki ana yolda sürücü ve yolcular tarafından rastgele yol kenarına atılan plastik atık, cam şişe ve benzeri atıklardan oluşan 20 ton çöp toplandı.

Hareket halindeki araçlardan yol kenarına atılan atıkların uzun süre boyunca doğaya karışmadığını ve özelikle cam türü atıkların yaz aylarında yangınlara neden olabileceğini hatırlatan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, daha yaşanabilir bir çevre için sürücülerin ve yolcuların rast gele çöplerini yollara atmamaları gerektiğini vurguladı.