Batman’da bu yıl beşincisi düzenlenen Türkiye akıl ve zeka oyunları il turnuvasında Kozluklu öğrenciler büyük başarı elde etti.

Türkiye’de her yıl farklı bir şehirde düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvası bu yıl Batman’da düzenlendi. Batman ve ilçelerinden 200 öğrencinin yarıştığı il turnuvasında Kozluk’tan katılan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. 5 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde eden Kozluklu öğrenciler, 9-10-11 Haziranda Kayseri’de düzenlenecek olan Türkiye finalinde Batman’ı temsil etmeye hak kazandı.

İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör turnuvada büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek onları turnuvaya hazırlayan danışman öğretmenlere teşekkür etti.