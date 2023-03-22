Batman’ın Kozluk ilçesinde geleneksel haline gelen ’Oruç Ligi’ futbol turnuvası, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör’ün başlama vuruşuyla başladı.

Bu yıl 9. kez düzenlenen futbol turnuvasına yoğun ilgi vardı. Kozluk Adanır Futbol Sahası’nda çekilen kuraya futbolseverler ve takım oyuncuları yoğun katılım sağladı. İlçede geleneksel hale gelen turnuvada 37 takım mücadele edecek. Gruplar halinde ve puanlama sistemine göre devam edecek olan turnuvayı İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, maçı tribünden takip etti. Turnuvanın başlangıç maçı olan Sanayi Spor ve Beyike Gençlik Spor müsabakasını takip eden Kaymakam Güngör, turnuvada mücadele edecek takımlara başarı diledi.