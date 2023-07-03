Batman’ın Kozluk ilçesinde 100 dönüm ekili buğday tarlası küle döndü.

Alınan bilgilere göre, dün ilçeye bağlı Bekirhan beldesi Parmakkapı köyünde nedeni henüz belirlenemeyen yangında 100 dönümden fazla buğday tarlası tamamen küle döndü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Köylülerin traktörleriyle destek verdiği söndürme çalışması 1 saat sonra güçlükle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.