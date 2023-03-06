Batman’ın Kozluk ilçesinden 16 gönüllü öğretmen bir araya gelerek Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremden etkilenen öğrencilere eğitim vermek için yola çıktı.

Batman’ın Kozluk ilçesinden 16 gönüllü öğretmen bir araya gelerek Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremden etkilenen öğrencilere eğitim vermek için yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, eğitim faaliyetlerinin kaldığı yerden devam etmesi ve öğrencilerin yanında olmak amacıyla 16 gönüllü öğretmen ilçeye doğru yola çıktı.

Kozluk Kaymakamlığının destekleri ile aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim’in de bulunduğu farklı branşlardaki gönüllü öğretmen ekibi, ilçede felaketten etkilenen öğrencilerin bir nebze de olsa yaralarını sarmak, yanlarında bulunmak ve onlara destek olmak adına bir hafta eğitim vermeyi amaçlıyor.

Öğrencilerin deprem psikolojisinden kurtulmaları için eğitimin çok önemli bir faktör olduğunu belirten Sevim, "Daima onların yanında olduğumuzu onlara hissettirmemiz ve yanlarında bulunmamız gerekir. Çok büyük bir felaket yaşadı çocuklarımız ve bu psikolojiden onları uzaklaştırmanın yolu da eğitimden geçiyor. Burada biz eğitimcilere çok iş düşüyor" dedi.