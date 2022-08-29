Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kardeş şehir Kozlukebir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Alantepe Yağlı Güreşleri’ne katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kardeş şehir Kozlukebir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Alantepe Yağlı Güreşleri’ne katıldı.

Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerle birlikte gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetler, Balkanlar ile dostluk duygularının gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kardeşlik ilişkilerinin her geçen yıl daha da pekiştiği Kozlukebir Belediyesi tarafından düzenlenen Alantepe Panayırı ve Yağlı Güreşleri’ne katılarak, Batı Trakya’daki soydaşların coşkusuna ortak oldu.

Alantepe Yaylası’nda hafta sonu büyük bir coşku içinde gerçekleşen tarihi güreşler öncesinde konuşan Başkan Dündar, 7 asırlık geçmişe sahip Tarihi Alantepe Yağlı Güreşleri’ni yerinde izlemenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Ecdat yadigârı topraklarda geleneksel etkinliklerin devam etmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Dündar, “Bu güzel kültürel etkinliğin bugünlere getirilmesinde ve geleceğe taşınmasında katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bölge halkının, güreş ağalarının sahiplenmesiyle bugünlere kadar geldi. Kozlukebir Belediyesi’nin öncülüğünde bu güzel geleneğimizi inşallah geleceğe taşıyacağız. Kendi bölgemizin gençlerine de ata sporumuz güreşi sevdirmeliyiz. Dolayısıyla bu işe kendi insanımızın sahip çıkması çok önemli. Bizler de Balkan coğrafyasında, kardeş şehirlerimiz aracılığı ile çeşitli faaliyetler gerçekleştirerek ilişkilerimizi güçlü tutmaya çalışıyoruz.” dedi.

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet de kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Dündar’a teşekkür plaketi takdim etti.