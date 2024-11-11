Batman Valisi Ekrem Canalp’in desteği ve Kozluk İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör koordinesinde başlatılan ’Kozluk Kaya Tuzu Çeşitlendirme’ projesi çerçevesinde ilçenin tanıtımında önemli bir yere sahip olan kaya tuzu ve lambası Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) yapılan değerlendirmelerin ardından marka patenti alarak tescillendi.

Marka patentinin tescillenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kozluk İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör; “İlçemiz Derince, Tuzlagözü, Çayhan köyleri ve Çay mevkiinde birçok farklı yerlerde kaya tuzu kaynakları bulunmaktadır ve bu kaynaklar sadece kaya tuzu olarak satılmaktadır. Asırlardır köylülerimiz bu tuzu üretmektedir. Birçok vatandaşımız geçimini bu güzel ve kaliteli kaya tuzunu satarak sağlamaktadır. Köylülerimiz dağlardaki doğal kaynak sularından tuzu, yaz sıcağında uzun uğraşlar sonucu elde ediyor. Alındıkları biriktirme havuzlarında suyun buharlaşmasıyla elde edilen kaya tuzu, köylüler tarafından kimi zaman yol kenarında kimi zaman da çevre il ve ilçelere satılıyor. Doğal ortamda kimyasal kullanılmadan üretilen kaya tuzu, özellikle salamura ürünler, kavurma, peynir ve turşu yapımında kullanılıyor. Biz ise 4 asırdır üretimi yapılan bu tuzumuzun katma değeri daha yüksek bir hale getirmek istedik ve tuz üretiminde istihdamı artırmak için Kozluk Kaya Tuzu Çeşitlendirme projesini başlattık. Proje kapsamında ilçemizin kaya tuzundan elde edilen ürün çeşitliliğini arttırmış ve ilçe ekonomisine destek sağlamış olduk. Üretilen kaya tuzu lambaları ile kaya tuzu sofralarda olduğu kadar evlerin diğer alanlarında da yerini buldu. Kaya tuzu ve lambasının tescilini alarak ilçemizin tanıtımına da katkı sağladık. Tescilimizin Kozluk halkımıza hayırlı olmasını diliyor ve tüm projelerimize destek veren Valimiz Ekrem Canalp’e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.