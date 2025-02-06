Batman’ın Kozluk ilçesinde Gençlik Merkezi’nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Kozluk Belediyesi itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi’nde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat sürecinde, katılımcılar önce belirlenen alanda müdahale tekniklerini öğrendiler. Ardından, acil toplama alanında bulunan tüm personele yönelik olarak düzenlenen uygulamalı seanslarda; yangına müdahale ve söndürme işlemleri gerçekleştirildi. Bu uygulamalar ile personele özellikle yangın anında hızlı ve etkili müdahale için gerekli becerilerin kazandırılması sağlandı.