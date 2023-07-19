Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bulunan sahilde yoğun katılımlı çevre etkinliği yapıldı.

Kozlu Kent Konseyi Kadın Meclisinin Kozlu sahilinde organize ettiği çevre etkinliğine; Kozlu Belediyesi, Zonguldak Gençlik Merkezi, Kozlu Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak Tüketici Hakları Derneği, Çevre Koruma Derneği ve halkın ilgi gösterdiği etkinlikte sahildeki çöpler toplandı. Etkinlikte gerekli malzeme ve ekipman Kozlu Belediyesi ve Zonguldak Gençlik Merkezi tarafından tedarik edildi.

Etkinliği ziyaret eden Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş katılımcılara teşekkür etti. Kozlu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dr. Hasibe Özgümüş “21 Temmuz 2023 Perşembe günü Kozlu Belediyesi’nin katkılarıyla burada Kozlu Kent Konseyi Kadın Emek Pazarı kurulacak. Bugün bulunduğumuz yerin ve yakın çevresinin temizlenmesine katkı sağladık. Halkımızın da kullanırken gerekli özeni göstereceğine inanıyorum.” dedi. Etkinliğin sonunda canlı müzik dinletisi yapılarak ve katılımcılara dondurma ikram edildi.