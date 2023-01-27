Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kozlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına yönelik birinci basamak kanser taramalarını devam ettiriyor.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kozlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına yönelik birinci basamak kanser taramalarını devam ettiriyor.

Kozlu İlçe Sağlık Müdürlüğünce Kozlu Belediyesinde 1. Basamak Sağlık Taramaları, Kanser taramaları (Bağırsak, Rahim ağzı ve Meme Kanseri, Prostat Kanseri), Tansiyon Ölçümü ve bazı kronik hastalıklara yönelik taramalar gerçekleştirildi. Kozlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdülkadir Özdemir şunları söyledi:

“Dünyada en sık görülen, en fazla ölüme ve engelliliğe neden olan bulaşıcı olmayan hastalıklara (kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları) bağlı erken ölümlerin (70 yaş altı ölümler) 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılması ülkemizin bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili temel hedefidir. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan obez, hipertansif, diyabetik ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılması gereken hastalar, yaşlı fertler ve sağlıklı kişilere dair listelerden tarama ve izlem işlemlerini yapmaktadır. 40 yaş ve üstündeki kişiler aile hekimine başvurarak en az bir kez kardiyovasküler risk değerlendirmesini yaptırabilirler. Risk değerlendirmesinde öncelikle yaş, cinsiyet, sigara kullanımı bilgileri alınacak, kan basıncı ölçülecek ve total kolesterol değeri bakılarak 10 yıl içinde bazı kalp damar hastalıklarından ölüme ilişkin risk hesaplanmaktadır. 65 yaş ve üstündeki kişilerin ise yılda en az bir kez genel sağlık durumunun değerlendirilmesi için aile hekimine başvurması gerekmektedir. Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Aynı zamanda yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülke ekonomilerinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara neden olabilmektedir. Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı verilerine göre; Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden 1 kişinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden 1’inin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve daha uzun süre maruz kalması ile birlikte hastalığa bağlı yükün artması beklenmektedir. Yüzde 90 çevre ile ilgili, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserlerin, tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde yüzde 30-yüzde 50 oranında önlenebileceği bilinmektedir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa korunmanın önemi daha da artmaktadır. Kanser taramalarınız için Aile hekiminize, KETEMe (Kanser erken teşhis merkezi) ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze başvurabilirsiniz. Tüm taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır. 30-65 yaş arası kadınlarda 5 yılda 1 rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlarda 2 yılda 1 meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde 2 yılda 1 bağırsak kanseri taramalarınızı yaptırınız.”

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdülkadir Özdemir, itfaiye ekiplerinin yanı sıra muhtarlara da taramalar yapacaklarını sözlerine ekledi.