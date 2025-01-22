Adana’nın Kozan ilçesinde kadınların iş hayatında yaşadığı sorunlara ve onların çözümüne değinildiği "Kadın Zirvesi" düzenlendi.

Kozan Belediyesi ev sahipliğinde belediye sinemasında düzenlenen etkinlikte Adana’da alanında uzmanlar ilçedeki kadınlar ile bir araya geldi.

Programa katılan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, ilçede kadınlar için ilk kez düzenlenen "Kadın Zirvesine" ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek Kozanlı kadınların ekonomik kalkınma, kültürel, sanat ve birçok alanda öncü olması adına Kozan Belediyesi olarak her zaman destek olduklarını ifade etti.

Eğitmen Avni Yiğit Göksu, Kozan’da ilkini gerçekleştirdikleri “Kadın zirvesinde” Adana’da kadınların iş, aile alanında toplumda öncü olması adına eğitim verdiklerini söyledi.

Programda Avukat Hatice Atıcı Kızıltepe, "Çalışma Hayatında Mobbing", Psikolog Hülya Sena Tekin, "İş Hayatında Kadın Olmak ve Psiko Sosyal Baskılar", kademisyen Dr. Su Turan, ise "Kadınlardan Evlere, Evlerden Evrene Çevre Bilinci" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Programda diyetisyen ve güzellik uzmanları da kadınlara eğitim verdi. Program sonunda katılımcılara plaket takdim edildi.