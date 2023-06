Adana’nın Kozan ilçesinden Kadınlar Güreş U15 Türkiye Şampiyonasına katılarak Türkiye 3’üncü olan Kardelen Erol, milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Kozan ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü sporcusu Kardelen Erol Niğde’de gerçekleştirilen Kulüpler arası Kadınlar Güreş U15 Türkiye Şampiyonasında yapılan müsabakalarda Türkiye 3’üncüsü oldu. Erol, aldığı derece ile milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Kozan’da kadın güreşçiler olarak Avrupa şampiyonluğu hedefi ile minderde yer aldıklarını belirten Kardelen Erol “Öncelikle hocalarıma, müdürlerimize ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Bizler Kozan’ımız adına başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Sonuna kadar çalışıp milli takımda da dereceler kazanacağım” dedi.

İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Kürşat Gültekin ise “Öğrencimizi kutluyorum Kardelen kardeşimiz gibi güreş ve diğer branşlarda başarılı spor yapan gençlerimizin her zaman yanındayız öncüsüyüz onlar ile başarıya ulaşmak için mücadeleye devam edeceğiz. Her branştan bizlere yazılmak isteyen öğrencilerimizi kurslarımıza davet ediyoruz. Milli takıma katılmayı kazanan öğrencimizin her zaman yanındayız başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.