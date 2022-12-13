Ankara’da 8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 1. Adana Tanıtım Günlerinde Kozan Belediyesinin açtığı yöresel ürünler standı yoğun ilgi gördü.

Ankara’da 8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 1. Adana Tanıtım Günlerinde Kozan Belediyesinin açtığı yöresel ürünler standı yoğun ilgi gördü.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, tanıtımını yaptıkları yöresel ürünlerin arada kimse olmadan direkt üreticiden alınarak tüketiciye sunulduğunu söyledi. Özgan, "Köylü kadınlarımızın eski usul yaptığı reçeller, steril bir şekilde paketleniyor. Besin değeri çok yüksek olan karakılçık bulgurumuz da yine köylüler tarafından bizim için üretiliyor. Bütün ürünlerimizi Kozanlı hemşehrilemiz üretiyor. Umut ediyorum ki yöresel ürünler çok daha büyüyecek ve bundan kazanç sağlayan vatandaşlarımız çoğalacaktır” diye konuştu.

Kozan’ın tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Başkan Özgan, “Kozan çok kadim bir şehirdir, sadece lezzetleri ve doğal güzellikleri ile değil tarihi ile de çok önemli bir yere sahiptir. Karasis, Kozan ve Anavarza başta olmak üzere bölgemiz birçok kaleye ve tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Tarihin derinliklerine inildikçe bölgemizin değeri daha artmaktadır” dedi.