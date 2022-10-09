3 gün boyunca yoğun ilgi olduğunu kaydeden Kamalı, pandemiyle birlikte yöresel organik ürünlere yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.

Kozan Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Burak Kamalı ise kamış sepetler ile 30 çeşit yöresel lezzetin Kozan Belediyesi yöresel ürünler standında satışa sunulduğunu söyledi.

Kozan Belediyesi Kültür Müdürü Gökhan Söğüt, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın projesiyle kırsal kalkınmayı desteklediklerini, köylü kadınların ürettiği ürünleri sergilediklerini ve katılımcılardan yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Festival alanına 30 çeşit yöresel ürün ile katılım sağlayan Kozan Belediyesi standında Kozanlı kadınların ürettikleri kantaron, biberiye yağı, tescilli Kozan portakalı, portakal çiçeği reçeli, kamış sepetleri sergilendi.

Kozan Belediyesi tarafından ilçenin tescillenen Kozan portakalı ve markalaşan lezzetleri 6. Adana Uluslararası Lezzet Festivali’nde katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

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