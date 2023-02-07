Adana’nın Kozan ilçesinden 5 tır dolusu yardım deprem bölgelerine gönderildi.

Adana’nın Kozan ilçesinden 5 tır dolusu yardım deprem bölgelerine gönderildi.

Kozan’da kaymakamlık, belediye ve diğer kurumların koordinesiyle vatandaşların da desteğiyle 5 tır dolusu yardım malzemesi Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası önünde toplandı. Depolardan tırlara yüklenerek deprem bölgeleri Osmaniye, Gaziantep,, Hatay, Kahramanmaraş ve diğer deprem meydana gelen illere doğru yola çıktı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü yaptığı açıklamada :" Deprem dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çadır başta olmak üzere battaniye gıda maddesi yağmurluk ve hayırsever vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesindeki Depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmek üzere doğru yola çıkıyor. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremzedelerimizin acısı bizim acımızdır"dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’da ise deprem bölgesi Osmaniye’ye 2 adet iş makinesi teslim edildiğini belirterek," Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza Kozan belediyemiz tarafından halk bahçesinden toplanan narenciyelerimiz gönderildi. Vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kozan belediyesi olarak depremimize de vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.