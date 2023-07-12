Adana’nın Kozan ilçesinde 600 rakımdan yüksek mahallelerdeki üreticilere yüzde 70’i hibe destekli 23 çapa motoru dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde, Kozan ilçesine bağlı 600 rakım üstünde yaşayan mahalleler için yüzde 70 hibe desteği ile motorlu çapa makinesi alımı yaptı. Alınan çapa makineleri 23 üreticiye teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, “Proje çerçevesinde çiftçilerimize teslim ettiğimiz yüzde 70 Devlet destekli motorlu çapa makinesi ile çiftçilerimize teknik destek sağlama ve modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefliyoruz. Çiftçilerimizin üretim yaparken toprak işleme, gübreleme, ekim ve dikim öncesi hazırlık işlerini daha kolay yapabilmelerini ve yabancı otlarla mücadele etmek amacıyla motorlu çapa makinesi hibe programı ile desteklenmesi sağlanmaktadır. Sürekli üretimde bulunan çiftçilerin üretkenliklerini artırmak ve çiftçilerin gelirlerini artırmak için birçok destek ve projeyle çiftçinin yanındayız” dedi.

Çapa makinesi alan üreticilerden Fatma Avcı “Önce çapa motoruna başvurumuzu yaptık. Bugünde çapa motorumuzu teslim aldık. Köyümüzde daha verimli ürünler yetiştirmek için çapa motorumuzu kullanıp tarla ve bahçelerimizi aktif şekilde işleyeceğiz” diye konuştu.

Üreticilerden Osman Yüksel de “Köyümüzde traktör ile sürmesi sıkıntı olan yerlerimiz var. Bunun için çapa motoruna başvuru yaptık ve çıktı. Bundan sonra işlemeyen bağ ve bahçelerimizi işleyerek ürünlerimizi yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.