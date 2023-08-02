Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan Belediyesinin aldığı kararla şehirde çok katlı binaların sonlandırılacağı bildirildi.

Kozan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yoğun gündem eşliğinde gerçekleştirildi. Kozan Belediyesi Temmuz ayında aldığı kararı gerekli komisyonlarında görüşmesiyle Ağustos ayı meclis toplantısında tekrardan gündeme gelerek önemli bir karar alındı. Ağustos ayı meclis toplantısında, zemin artı 5 katlı bina yapılmasına ilişkin karar oy çokluğu meclisten geçti. Bu kararın arkasındaki en önemli etken, yakın tarihli depremler ve yapıların güvenliği konusundaki endişeler olduğu ifade edildi. Karar, 15 üyenin olumlu oyuyla kabul edildi ve önümüzdeki günlerde Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de görüşüldükten sonra tamamen yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan mecliste yaptığı konuşmada,çok katlı binaların depreme dayanıklı olabileceğini, ancak deprem anında insanların psikolojisinin ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı. Özgan, özellikle çocukların, annelerin ve evde yaşayanların yaşadığı olumsuz deneyimlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Yüksek katlı apartmanda oturan bazı meclis üyelerinin dahi evlerine gitmekten kaçındığını ifade ederek, bu durumun vebalinin ağır olduğunu dile getirdi.