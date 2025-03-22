Adana’nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Karaca Sokak üzerinde bulunan evlerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Soner Kekilli ve Hakkı Yeşilyurt’a ait evlerde odunluktan kaynaklı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AKOM ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında her iki evde de hasar meydana geldi.