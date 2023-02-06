Adana’nın Kozan ilçesinde de etkili olan depremin ardından Kozan kaymakamlığı ve belediye ekipleri vatandaşları evlerde bulunmaması ve pazar yeri ve kapalı spor salonunda toplanmaları noktasında peş peşe anonslarla uyarıyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde de etkili olan depremin ardından Kozan kaymakamlığı ve belediye ekipleri vatandaşları evlerde bulunmaması ve pazar yeri ve kapalı spor salonunda toplanmaları noktasında peş peşe anonslarla uyarıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Adana ile ilçelerinde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede üstün sokakta bir binanın kolonları yola döküldü. Can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. Vatandaşlar korku dolu anları aktarırken evlerini terk ederek Kozan pazar yerinde ateş yakıp ısınmaya çalıştılar. Belediye ekipleri ve aş evi vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü toplanma noktalarında kapalı spor salonu ve parklarda vatandaşların durmasını evlere bir süre daha girilmemesini ve hasarlı binaların sahada tespiti yapıldığını ilk belirlemelere göre ilçede olumsuzluk olmadığını aktardı.