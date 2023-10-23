Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşen asayiş uygulamalarında 31.5 gram esrar ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, trafik ve narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerinin ilçenin bir çok noktasında yaptığı uygulamada 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 23 mermi, 31.5 gram esrar ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan yapılan trafik denetimlerinde ise 4 araç sürücüsüne modifiyeden, 13 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan idari para cezası uygulandı. 4 motosiklet ve 10 araç trafikten men edilirken, aranan 10 şahıs yakalandı.