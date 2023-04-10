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Hafta boyunca şehit aileleri ile şehitlik ziyaretleri gerçekleştirileceği belirtildi.

Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükkatak, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk koydu. İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunan tören sonrasında İlçe Emniyet Müdürü Büyükkatak, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü’yü makamında ziyaret etti. Burada günün önemini binaen çiçek takdiminde bulunuldu.Kaymakam Arslanköylü, polis teşkilatının kuruluş dönümü etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kutladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş Yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Adana’nın Kozan ilçesinde de kutlandı.

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