Adana’nın Kozan ilçesindeki tarihi Hoşkadem Camii Ramazan’a hazırlandı.

Türk-Memlûk Devleti Hükümdarı Es Sultan El Meliki Zahir Seyfüddin Çakmak Ümerasından Emir Abdullah Hoşkadem tarafından yapılan 1448 yılında yapılan cami Ramazan ayı dolayısıyla çevre temizliği ve bahçe bakımı Kozan Belediyesi tarafından yapıldı.

Kozan ilçe merkezinde asırlara meydan okuyan tarihi ile görkemli Hoşkadem Camii’nin içi ve çevresi Kozan Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan’a özenle hazırlandı.

Ulu camiler sınıfında değerlendirilen Hoşkadem Camii havadan görüntülendi. Hoşkadem Camii İmam Hatibi Cengizhan Birinci, "Ramazan ayı müminler için sevinç vesilesi. 11 ayın sultanı bu kutlu ay bizler için çok kıymetli. Ramazan ayının maneviyatında kalplerimizi kirlerden arındırırken Kozan Belediyemiz de Ramazan ayımızın bu kutlu arifesinde camimizin tüm çevre ve iç temizliğine destek verdi. Ekiplerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yarımoğlu Mahalle Muhtarı Ali Balıkçı, "Bu camimizin manevi değeri daha yüksek. İlçemizde Ramazan ayı boyunca bu manevi atmosferi yaşadığımız bir camimiz. Ramazan ayı için özenle hazırlandı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.