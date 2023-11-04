Adana’nın Kozan ilçesinde ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 90 ton sahte gübre ele geçirildi.

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yazılı açıklamada, ilçede yapılan denetimler sonucu 2023 yılı içinde farklı tarihlerde üç farklı şahısta bulunan gübrelerin, taklit tağşiş veya sahte olduğu tespit edilmiş olup gerekli idari ve adli işlemler başlatıldığı kaydedildi. Sahte gübre ticaretine yönelik sıkı denetim yapıldığı belirtilen açıklamada üreticilerin son dönemde özellikle tarımsal gübre piyasasında taklit, tağşiş ve içeriği itibarıyla gübre özelliği taşımayan bazı ürünlerin ’gübre’ diye satıldığı ile ilgili ihbarların arttığı ifade edildi.

Üreticilerin köylerde özellikle dikkatli olması belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Üreticilerimiz olarak üzerinize düşen en önemli görev, tarımsal girdilerin (tohum, ilaç ve gübre) bu konuda yetki almış bayilerden temin edilmesi, satın alınmış ürüne ait faturanın mutlaka bayiden istenmesi, ürünlerin etiketinin incelenmesi ve kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Köyümüze, tarlamıza kadar getirilip "alacak karşılığı aldık, elimde fazla kaldı, bende piyasadan daha ucuz vb" gibi laflarla satılmaya çalışılan yetkili bayiler harici, yetkisiz sivil şahısların hiçbir ürüne itibar etmeyiniz. Köylerimizde şüpheli gördüğünüz durumlardan kolluk kuvvetlerini haberdar edelim. Bilinmedik yerlerden temim edilen ürünlerle, bir yıl emek vererek baktığımız ürünlerimize ne tür içeriğe sahip olduğunu bilmediğimiz bu ürünleri atarak hem maddi kayıp hem de zaman kaybına neden olmayalım. Ürününüz bereketli olsun.”