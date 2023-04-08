Adana’nın Kozan ilçesinde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle Gazi Köy’de yaşayan Roman vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ev sahipliğinde Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul, Kozan Romanlar Derneği Başkanı Yılmaz Tiğrek, ilçe protokolü ve Roman vatandaşlar katıldı. Kaymakam Arslanköylü, Ramazan ayının bereketine dikkat çekerek, Roman vatandaşlarla böyle anlamlı bir günde bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Arslanköylü, ülkenin gelişmesi ve büyümesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul da Roman vatandaşların bir araya gelerek dernek kurmasından mutlu olduğunu ve neşeli insanlar olduklarını dile getirdi. Kendisinin de bu anlamlı günde iftar programında olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kozan Romanlar Derneği Başkanı Yılmaz Tiğrek, kendilerini unutmayan Kaymakam Arslanköylü’ye teşekkür ederek duygularını ifade etti. Roman vatandaşlar, iftar sonrasında hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal hizmet merkezinden ayrıldı.