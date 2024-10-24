Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilin orta refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan motosiklete çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Türkeli Mahallesi Göçyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre Ayberk Arda A. yönetimindeki 01 D 6601 plakalı otomobil orta refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan Muhammed Musaco yönetimindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muhammed Musaco (27) ve annesi Emine Şimeli (52) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.