Adana’nın Kozan ilçesinde bu yıl ilk kez bölgede coğrafi işaret ürünleri tescillenen Kozan Narenciye, Nar ve Hurma Festivali, Filistin’de yaşanan insanlık dışı olaylar nedeniyle iptal edildi.

Kozan Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerimiz, Filistin’de yaşanan insanlık dramını ve bölgedeki hassas durumu göz önünde bulundurarak, Belediyemiz tarafından 20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan, “Narenciye, Nar ve Hurma Festivali” ve konserimiz iptal edilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileriz” denildi.