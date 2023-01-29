Adana’nın Kozan ilçesinde MHP’ye katılan 850 kişiyi temsilen 150 kişiye törenle rozet takıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde MHP’ye katılan 850 kişiyi temsilen 150 kişiye törenle rozet takıldı.

Partiye yeni katılanlar için düzenlenen törende konuşan MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, "850 yeni partilimizi temsilen 150 vatandaşımıza rozetlerini takmak üzere bir araya geldik. Bizlere gönül veren partililerimize partimize hoş geldiniz diyorum. Bu seçim Türkiye?nin geleceği ve yarınlarını ilgilendiren bir seçim. Cumhur İttifakı’nın çalışmalarını hepimiz biliyoruz. Milli mücadelede ata topraklarının mücadelesini Çanakkale?ye gemilerini dayananlar tüm Avrupa?ya karşı mücadele ettik. Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu?yu işgal etmek isteyenler şimdi Cumhur İttifakı’nın karşısında set gibi duruyorlar. Kimi destekliyorlar. 6?lı masayı destekliyorlar PKK, FETÖ?ye destek veriyorlar. Bu seçim siyasi bir seçim değil Kurtuluş Savaşı’nda bunları silahlarımızla Anadolu topraklarından kovduk şimdide oylarımızla topraklımızdan çıkaracağız? dedi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ise partiye katılan yeni vatandaşlara teşekkür ederek, "Türk milleti olarak ülkemizin her anlamda korumak için kollamak için elimizden geleni yapmak için mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı konuşmasında Devlet Bahçeli?nin yolunda ülkenin bekası için çalıştıklarını ifade ederek, "Karşımızdaki ittifaka bakıyoruz. 6 parti birde gizledikleri gizli görüştükleri eli kanlı terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP ile birlikte bu ülkeyi kendi siyasi geleceklerine parsel parsel bölmeye başladılar. Hepsinin derdi ne kadar çok milletvekili çıkarabiliriz ne kadar bakanlık alabiliriz. Ülkenin bekasını düşünen yok orada. HDP ile el ele olmak zaten ihanetin en büyüğü. Biz ülkemizin, memleketimizin geleceği için bunu başarmak zorundayız. Biz yıllardır terörle mücadele ediyoruz ve terör bitmek üzere. HDP şimdi durdurun bu kirli savaşı diyor. Bizim terörle mücadelemizi bitirmemizi istiyorlar. Peki bunlar göreve gelirse HDP bakanlık istemeyecek mi? Bunu diyenlere hangi bakanlığı verecekler. Ülkemizin bekası söz konusu ve hareket etmek Cumhur İttifakı’nı desteklemek Cumhurbaşkanı Erdoğan?ı desteklemek ve MHP milletvekillerini meclise taşımamız gerek? dedi.

Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyeleri rozetleri takıldı.