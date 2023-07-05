Adana’nın Kozan ilçesinde bayram sonrası çöp konteynerleri başta olmak üzere genel temizlik çalışması başlatıldı.

Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe geneline yerleştirilen çöp konteynerlerini bayram sonrasında yaz döneminde oluşabilecek kötü koku ve görüntüye karşı temizledi. Cadde ve sokaklarda çöplerin biriktirildiği konteynerler, halk sağlığının korunması amacıyla bayram sonrası basınçlı su ile yıkandı. Konteynerleri büyük bir özenle temizleyen ekipler, yaz mevsimiyle birlikte temizlik çalışmalarını hem hızlandırdığı hem de arttırdığı ifade edildi.

Kozan’da sürdürülebilir, daha yeşil, daha temiz ve daha güvenli bir şehir yaşamı kurmak istediklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Mesut Işık, , “Konteyner yıkama araçlarımızla bayram sonrasında ve yaz ayları girmesi sebebiyle çöp konteynerlerini yıkayarak pis kokuların yayılmasını önlüyor, sinek ve larva oluşumunu engelliyoruz” dedi.