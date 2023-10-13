Adana’nın Kozan ilçesinde kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kozan’ın Kalkumaç Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Başkan (32) dün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesinin güvenlik görevlilerine kayıp başvurusu yapması üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri ormanlık alanda çalışma başlattı. Saat 10.00 sularında evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Başkan’ın ormanlık alanda kaybolmuş olma ihtimali üzerine kırsal bölgede arama çalışmaları sürüyor.