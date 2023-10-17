Depreme karşı yapı güvenliğinin önemini belirten Jeoloji Yüksek Mühendisi Turgut Şafak Ursavaş, "Türkiye bir deprem ülkesi, ilçemizde bu fay hatları üzerinde ve yakınında yer alıyor. Hepimiz depreme hazır olmalıyız" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan’ın girişimleri ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in destekleriyle daha önce de kısmi olarak belediye bünyesinde kontrollerini gerçekleştiren Jeoloji Yüksek Mühendisi Turgut Şafak Ursavaş tam zamanlı olarak görevlendirildi. Depreme karşı yapı güvenliğinin önemini belirten Jeoloji Yüksek Mühendisi Turgut Şafak Ursavaş, “Ülkemizi derinden sarsan bu iki büyük deprem de çok fazla can ve mal kaybımız oldu, ne yazık ki canımız çok yandı. Ayrıca yakın zamanda ilçemiz sınırları içerisinde Minnetli mahallesinde meydana gelen depremde de bölgemizde ciddi maddi kayıplar yaşanmıştır. Yakın zamanda yaşanan bu acının ilçemizde yaşanmaması için çalışıyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi, ilçemizde bu fay hatları üzerinde ve yakınında yer alıyor. Hepimiz depreme hazır olmalıyız. Kozan Belediyesinin çalışmalarına destek amaçlı artık sahada aktif olarak görevdeyiz. Daha önce belediye meclisinde görüşülen öneri ile ilçemizde kat sayısını Zemin+5’e düşürerek yatay mimari dönemini de başlatmıştı. Ayrıca köy yerleşim yerleri içerisinde kalan bölgelerimiz ile ilgili olarak da, köy tipi projeler hazırlayarak vatandaşlarımıza ücretsiz proje ve mühendislik hizmeti vermeye, bilimi ve bilgiyi temel alan anlayışımızla daha dirençli daha güvenli bir Kozan için kontrollerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.