Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 860 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken 296 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde 18 araca çeşitli maddelerden 25 bin 226 TL idari para cezası uygulanırken 2 yoklama kaçağı şahsa tutanak tanzim edildi. 12 farklı uygulama noktasında yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 0,25 gram kokain, 4,5 gram esrar ele geçirildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kentin 12 farklı noktasında “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirdi.

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