Adana’nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan aramalarda 56 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 15 araca 23 bin 441 TL idari par cezası uygulandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan aramalarda 56 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 15 araca 23 bin 441 TL idari par cezası uygulandı.

Kozan’da ilçe emniyet müdürlüğü tarafından kentin 12 farklı noktasında çok sayıda polis ekipleri ile Huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada farklı noktalarda 308 araç ve 956 şahıs sorgulanırken 15 araca 23 bin 441 TL para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. Uygulamada yapılan aramalarda 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.