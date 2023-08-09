Adana Kozan’da belediye tarafından başlatılan "Her Köye Dokunuş" projesi çerçevesinde parke kaplama çalışmaları yapılıyor.

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan’ın talimatıyla "Her Köye Dokunuş" projesi çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kozan-Tılan Mahallesi’nin sokaklarına parke kaplama işlemlerini bitirdi. Tılan Mahallesi’nde gerçekleştirilen parke yapma işlemi, mahalle sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların memnuniyetini kazandığı ifade edildi. Proje çerçevesinde Kozan Belediyesi’nin vatandaşa hizmet etme ve yaşam standartlarını yükseltme gayretlerinde bir örnek olduğu kaydedildi. Çalışmaların belirlenen diğer noktalarda devam edeceği belirtildi.

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan’da yaptığı açıklamada "Belediyemizin "Her Köye Dokunuş Projesi" çerçevesinde Tılan Mahallemizde gerçekleştirilen parke yapma işlemi, Tılan halkının yaşam kalitesini artırma, alt yapı hizmetlerini iyileştirmek maksadıyla yapılmış bir projedir. Parke yapma işlemi, mahallenin sokaklarının düzenlenmesi için yapılan bir altyapı çalışmasıdır. Bu çalışma sayesinde mahallenin yol kalitesi yükseltilerek ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirilmiştir. Parke yapma işlemi yapılırken, kaliteli malzemeler kullanılmış ve işçilik kalitesine önem verilmiştir. Böylece hem uzun ömürlü bir sonuç elde edilmiş hem de mahallenin estetik görünümü iyileştirilmiştir" dedi.