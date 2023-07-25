Adana’nın Kozan ilçesinde sabah 8.44’de yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediyesi ekipleri, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, AFAD, Kızılay, AKOM ile birlikte depremde hasar gören köylerde vatandaşları ziyaret etti.

Kozan’da yaşanan deprem sonrası Karabucak, Orçan, Minnetli, Çamdere ve Mahyalar mahallelerindeki evlerde hasar oluşurken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Çalışmalarda, depremde 1 evin yıkıldığı, 6 ev, 11 ahır ve 1 caminin ise hasar gördüğü belirlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban vatandaşları tek tek ziyaret ederek hasarlı yapıları olan vatandaşlar için bölgeye 80 çadır, 80 konteyner tahsisi yapıldığı bilgisini vererek hasarlı hanelere 10 bin TL destek ödemelerinin yapılacağını kaydetti.

Evinde hasar oluşan vatandaşlardan Adem Urfalı, "Devletimizden Allah razı olsun. Ekipler evlerimizde inceleme yapıyor. Benim evim yeni olmasına rağmen deprem evi havaya kaldırıp adeta yere indirdi, hasar çok" diye konuştu.

Minnetli Muhtarı İzzet İnce ise, "Köyümüzde deprem yoğun hissedildi ve hasar oluştu. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Anında müdahale edildi, çok teşekkür ederiz" dedi.