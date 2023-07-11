Adana’nın Kozan ilçesine gençlerin katılımı ile doğa temizliği ve farkındalık çalışması eğitimi yapıldı.

Ülkü Ocakları Kozan İlçe Başkanlığı Ar-Ge birimi farkındalık çalışmasıyla Dağılcak mesire alanlarında gençlerle çevre temizliği gerçekleştirildi. Aynı zamanda orman yangınları bilgilendirmesi ve plastik atıklar hakkında yerinde seminer çalışması yapıldı.

Ülkü Ocakları Başkanı Harun Yılmaz “Sıcak hava ile birlikte atık camlar da orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Alanlardaki atık camları da toplayarak ayrıştırdık. Kozan Ülkü Ocağı olarak üzerimize düşen sorumluluğu alarak, sorumluluklarının farkında olan genç kardeşlerimle birlikte sahadayız. Doğa hepimizin evi, evimizi temiz tutmak da hepimizin görevi. Geldiğimizde çok hoş bir manzara ile karşılaşmamıştık ama giderken çok güzel bir manzarayı arkamızda bırakıyoruz. Buraya piknik yapmaya ya da gezmeye gelen insanlarımızdan tek isteğimiz çöplerini, Kozan Belediyesinin alana yerleştirdiği çöp kutularına atmaları. Kardeşlerimiz ile farkındalık eğitimi yaparak gerekli çalışmaları yaptık. Temiz bir doğa bırakalım geleceğimize dikkat edelim teşekkür ediyorum” dedi.