Kozan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Kozan Belediyesi zabıta ekipleri, belirli aralıklarla fırınlarda denetim gerçekleştiriyor. Yapılan denetimler sonucunda unlu mamuller üretimi yapan işletmelerin Kozan genelinde 220 gram gramaj kuralına uygun üretim yaptığı görüldü. Gramaj denetimi yanında yapılan hijyen kontrolündeyse firmalarda sorun olmadığı tespit edildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan halkının hijyenik ve güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Halkımızın hijyenik bir ortamda üretilen ekmekleri temin etmesini ve aldıkları ekmeklerin uygun gramajın altında olmamasını önemsiyoruz. Üreticilerimizin genel olarak uygun şartlar ve gramajda üretim yaptıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden şartlar veya düşük gramaj gibi durumlarla karşılaştıkları takdirde gerekli tedbir ve işlemlerin yapılması için bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz" dedi.