Adana’nın Kozan ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde 9 hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta boyunca ilçede genelinde uygulama yaptı. Yapılan bu uygulamalarda 35 farklı noktada toplam 271 emniyet personeli görev aldı. Polis durduğu araçtaki şahısları ve aracı aradı. Yapılan bu aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 41 mermi ele geçirdi. Ayrıca, 11 araca modifiye uygulaması yapıldı, 41 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 12 araç ve 6 motosiklet ise trafikten men edildi.

Uygulamalarda 27.97 gram sentetik kannabinoid ve 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca polis denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 9 hükümlüyü de yakaladı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.