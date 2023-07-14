Adana Kozan Meslek Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesinden mezun olan 136 öğrenci kep atma heyecanı yaşadı.

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanını yaşayarak diplomalarını akademisyenlerden teslim aldı. Okulda dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edilirken 6 Şubat Yıkıcı depremde hayatını kaybeden Bahçe tarımı bölümü öğrencisi Nefise Baykuş ise sinevizyon gösterimi ile anıldı.

Pırıl pırıl gençlere güvenlerinin sonsuz olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan," Ülkemizi bulunduğu noktadan çok daha ileriye götürecekler. Biz memleketimizi sizlere emanet ediyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Meryem Tuncel’in mesajını sizlere iletiyorum ve tüm öğrencilerimizi canı gönülden kutladığını başarı temennisi iletiyorum. Kozan İşletme Fakültemizden 14 Kozan Meslek Yüksek Okulumuzdan 122 öğrencimiz diplomalarına kavuşacaklar. Ülkenize ailenize karşı sorumluluklarınız olduğunu bilerek kısa sürede bir çok başarılı alanlarda yer alacağınızdan şüphemiz yok” diye konuştu.

Kozan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Demirci Orel’de 11. yılında 6. mezuniyetini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kozan MYO Müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ ise"Son yıllarda yaşadığımız önce pandemi süreci ve ardından 6 Şubat’ta yaşadığımız yıkıcı deprem ile hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Eğitim ve öğretim sürmesi için ailelerimiz üniversitemiz ile büyük bir özveri ile çalıştık. Her şeyden önce insan olmanın erdemi ve etik değerlerimiz bu hayat içinde var olmanız sizden sonra gelecek nesillere örnek olmanız için çalıştık. Zorlu süreçte eğitim ve öğretimi sürdürmek Çukurova üniversitesinin değerlerini öğrencilere vermek için eğitimcilerimiz büyük özveri gösterdi"dedi.

Bölüm birincilerinin duygularını dile getirdiği konuşmaların ardından mezun öğrenciler kep fırlattı.