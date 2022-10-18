Adana’nın Kozan ilçesinde vatandaşlar güne, gece meydana gelen çamur yağışı ile uyandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde vatandaşlar güne, gece meydana gelen çamur yağışı ile uyandı.

Oto galericiler ve oto yıkamacılar, çamura bürünmüş araçları temizleyerek mesaiye başladılar.

Gece rüzgarın getirdiği toz bulutları yağmurla birlikte düşünce araçlar ve balkonlar çamurla kaplandı. Oto yıkamacılar ve galericiler çamurla kaplanan araçları temizlemek için güne erken mesai yaparak başladı.

Oto Yıkamacı Faruk Uymaz, “Dün iş yok diye üzülüyorduk bugün güne çamur ile uyandık. Sabahın erken saatlerinde araç sahipleri arayıp randevu almaya başladı. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Yağan çamur araçlardan zor çıkıyor. Dün gece yağan yağmur ile tüm araçlar çamura bürünmüş halde” dedi.

Oto galeri çalışanı ise sabah erken saatlerde satılık araçları temizliğe başladıklarını belirterek, araçlara yağan çamurun zorlu bir temizlik ile çıktığını kaydetti.