Kozan Belediyesince Bağlar Mahallesi’nde çocuk parkı ve semt sahası yapımına başlandı.

Kozan Belediyesince Bağlar Mahallesi’nde çocuk parkı ve semt sahası yapımına başlandı.

Kozan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından Varsaklar Mahallesi’nde çocuk parkı ve semt sahasının tamamlanmasının ardından Bağlar Mahallesi’nde çocuk parkı ve semt sahası yapılıyor.

Mahalle muhtarı Mehmet Alsan, “Mahallemizin ihtiyacı olan çocuk parkı ve semt sahamızın yapımına belediye ekiplerimiz tarafından başlandı. Çocuklarımız oynayabileceği bir parkımız yoktu. Mahallem adına Belediye Başkanımız Kazım Özgan ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’da, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın enerjilerini atabilmeleri için sadece park değil parkların içerisinde mümkün olduğunca spor yapabilecekleri alanlar da oluşturmaktayız. Karacaoğlan, Varsaklar ve Şevkiye Mahallemizde ve köylerimizde yapılan parklarımızın bir kısmında çocuklarımızın spor yapabilecekleri alanlar oluşturduk. Bağlar Parkı’mızda da ilk olarak çocuklarımızın spor yapabileceği çim sahasının yapım çalışmalarına başladık. Devamında park bölümünü tamamlayıp mahallemizdeki çocuklarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.