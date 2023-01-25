Adana’nın Kozan ilçesine 2023 yılında 1 milyon ziyaretçi çekilmesi için, şehrin tarih ve doğasının yer aldığı 40 farklı tanıtım videosu çekildi.

Adana’nın Kozan ilçesine 2023 yılında 1 milyon ziyaretçi çekilmesi için, şehrin tarih ve doğasının yer aldığı 40 farklı tanıtım videosu çekildi.

Kozan Belediyesi Halkla İlişkiler ve Basın Birimi, 7 kaleli tek tarihi kentin tanıtımı için Dağılcak Tabiat Parkı, Kozan Kalesi, Kozan Barajı tekne gezileri ile tarih ve doğa turizminin tanıtımı için kısa filmler hazırladı. Yaklaşık 40 tanıtım videosunun yer aldığı 4 mevsim turizm projesi ile hedef büyüten Adana’nın Kozan ilçesinde, turizm yatırımları ve dijital platformlardaki tanıtım videoları ile 2023 yılında 1 milyon ziyaretçi beklendiği aktarıldı.

Çukurova’nın bereketli topraklarının yanı sıra, pandemi dönemine artan doğa ve tarih turizmi ile ilçenin festivallerle birlikte binlerce ziyaretçiye ev sahipliğini yaptığını ifade eden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Sosyal medya ve dijital tüm platformlarda ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini doğa tutkunlarına sunuyor, rotalarında ilçemizin olmasını istiyoruz. Tarih kokan sokaklarında Çukurova’nın sıcak insanlarının misafirperverliğinde ilçemizde turizm ile kalkınma hedefimiz var. Bir yanda Toros Dağları’nın muhteşem doğası, bir yanda tarih, bir yanda Kozan Barajı’mız ile suyla yeşilin eşsiz buluşması. İlçemiz dizi ve filim sahnelerine ev sahipliği yapan tarihi sokakları ile açık hava film platosu. Tüm bu güzellikleri dijital platformda yayınlamanın, ilçemiz üreten kadınlarını desteklemek, daha çok üretim, daha çok tanıtım, daha çok ziyaretçi ile kalkınma yatırımı olarak görüyoruz. İlçeye gelen her ziyaretçimiz sadece doğa ve tarih turu yapmış olmayacak, ilçemizde üreticilerimizi de yöresel ürünler merkezimizden yapacağı ziyaret ile desteklemiş olacak. Hedefimiz 1 milyon ziyaretçi" dedi.