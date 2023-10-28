Adana’nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Belediyesi tarafından ’Cumhuriyet’ yürüyüşü organize edildi. Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 19.23’te buluşarak yürüyüşe başladı. Yürüyüşe Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mehteran takımı da marşlarla eşlik etti.

Yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kazım Özgan ise, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde böylesine anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu yürüyüşle cumhuriyetimizin değerini bir kez daha hatırladık." ifadelerini kullandı.

Etkinlik şehitler için parkta okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi. Yürüyüşe Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ile birlikte siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, dernekler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.