Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekipleri 10 farklı noktada “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada polis ekipleri narkotik suçlara yönelik araçlarda arama çalışmaları gerçekleştirirken, 8 aranan şahıs yakalandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekipleri 10 farklı noktada “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada polis ekipleri narkotik suçlara yönelik araçlarda arama çalışmaları gerçekleştirirken, 8 aranan şahıs yakalandı.

Kozan ilçesinde 159 polisle kentin 10 farklı noktasında gerçekleştirilen “Kozan Huzur ve Güven” uygulamasında 248 araç sorgusu ve 872 kişinin genel bilgi toplama sistemi (GBT) sorgusu yapıldı. İlçedeki park, otogar ve iş yeri denetimlerinin de gerçekleştiği uygulamada 14 araca çeşitli maddelerden 57 bin 410 TL idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten me edildi. Uygulamada 8 aranan şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.