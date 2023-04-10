Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümünde depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve polis memurları, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümünde Kahramanmaraş ve Hatay’dan ilçeye gelerek yurtta misafir edilen depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaparak, karanfil hediye etti. Polisler, zor bir süreçte hep birlikte yaraların sarılması için vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, yurt müdürü Hidayet Akcalı, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve polis ekiplerine anlamlı ziyaret için teşekkür ederken, depremzedeler ziyarette duygu dolu anlar yaşadı.