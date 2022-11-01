Kozan Belediyesi, çocuklara oyun alanı oluşturmak için merkez ve kırsalda 22 mahallede park yapımını tamamladı.

Kozan Belediyesi, çocuklara oyun alanı oluşturmak için merkez ve kırsalda 22 mahallede park yapımını tamamladı.

Kırsalda Çürüklü, Boztahta, Çamlarca, Yanalerik Mesire Alanı, Yukarıkeçili Park Yenileme, Duraluşağı, Özbaşı, Andıl, Oruçlu, Kahveli, İdem, Dikilitaş, Karubuza, Memiköyü, Çobanpınarı, Damyeri, Kahveli, Salmanlı Mesire Alanı, Cerit, Aslanlı, Acarmantaş ve Hacıbeyli mahallelerinde park yapım çalışmalarını tamamlayan park ve bahçeler müdürlüğü bu mahallelerin bazı kısımlarında ise semt sahası da yaptı.

Acarmantaş Mahalle Muhtarı Ahmet Pazarcı, “Başkanımız Kazım Özgan’a talebimizi ilettik. Başkan “ne ihtiyacınız varsa yaparız” dedi. Kendinden ve ekibinden Allah razı olsun. Semt sahamızı yaptı. Ağaçlarımız dikildi. Oyun grubumuz kuruldu. Artık çocuklarımızın hem spor yapacağı, hem de oynayabileceği bir parkı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

Hacıbeyli Mahalle Muhtarı Memiş Coşkun ise “Kozan Belediye Başkanı ve ekibine atıl durumda olan parkımızı yenileme çalışması ile güzel bir şekille getirdiler teşekkür ediyorum” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise merkez ve kırsalda park yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri alanları şehrimizin her bir noktasında çocuk parklarının çoğaltılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köy ziyaretlerimizde çocuklarımızın taleplerine ilgisiz kalamazdık” diye konuştu.