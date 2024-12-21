ADANA (İHA) – Adana’da yarım asırlık tarihi ile bilinen Kozan Lisesi’nin mezunları lisenin gelecek nesillere aktarılması ve eğitimdeki başarısını arttırması için bir araya geldi.

Kozan Lisesi mezunları yarım asırlık tarihini koruyan lisede bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Meslek Yüksek Okulu müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ ve okuldan mezun olan farklı meslek gruplarındaki mezunlar katıldı.

Toplantıda, derneğin kurucu başkanı Prof. Dr. Emine Erman Kara, Kozan Lisesi’nin tarihi önemine dikkat çekerek, “Bu derneği kurarken amacımız yalnızca geçmişi yad etmek değil, okulumuza ve Kozan’ın eğitim hayatına katkı sağlamaktı. Bundan sonra da Kozan Lisesi’nin eğitimdeki başarısını sürdürebilmesi ve geçmişte kalan hatıralara sahip çıkması adına çeşitli projeler yürüteceğiz” dedi.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü de lisenin ilçede eğitimde başarının ve gelecek nesillerin hazırlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, eğitimde tüm desteği verdiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise Kozan’da eğitim alanında tam destek vereceklerini ifade ederek, “Kozan Lisesi, ilçemizin eğitimdeki gurur kaynağıdır. Bu dernek, geçmişten geleceğe bir köprü olacak. Sadece Kozan Lisesi değil ilçemizde eğitim alanında öğrencilerin geleceğe hazırlanması için bizler belediye olarak tüm geçlerin arakasındayız” dedi.

Toplantıda, okulun eğitim ve sosyal alanlardaki eski başarılarına yeniden ulaşması gerektiği vurgulandı. Mezunlar, bu hedef doğrultusunda çalışmalara başlanması gerektiğini belirtti. Dernek üyeleri, mezunların bilgi birikimlerini öğrencilerle paylaşarak, onların eğitim hayatlarına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek lisenin eğitimdeki öncü rolünün devam etmesini hedeflediklerini söylediler.