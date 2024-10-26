Adana’nın Kozan ilçesinde lezzetiyle büyük beğeni alan ve bölgede sadece ilçede üretilerek satışa sunulan "keçi ciğeri" için Kozan Ticaret Odası tarafından coğrafi işaret çalışması başlatıldı.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, "Yöreye has Kozan ciğerimiz ile coğrafi işaret alarak ilçe ekonomisini kalkındırmak ciğer festivalleri ile ilçemizi ön plana çıkarmak istiyoruz. Kekik ve sumak kokan dağlarımızda yetişen keçilerin lezzetli ciğeri ile farkımızı ortaya koymak istiyoruz. Kozan ciğeri coğrafi işaret alarak bu lezzeti gastronomi mutfağına kazandırabilirsek ilçemizin lezzet turizminde de yer almasını sağlayacağız. Amacımız Kozan ciğerciler sokağında esnaflarımızın atalarından süre gelen bu lezzeti ve kültürü coğrafi işaret ile taçlandırıp ilçe ekonomisini kalkındırmak” dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Aşçılık ve Gastronomi Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Mahmut Doğan Kamış ise, "Tescillenmeyen kültürler yok olmaya muhtaçtır" diyerek, “Türkiye’de tek olan keçi ciğeri bu bölgede üretilip tüketiliyor. Üzerine hiçbir tatlandırıcı konulmadan, masaya mangalla birlikte gelir ve masada tuzlu kimyon ile birlikte tüketim sağlanır. Örneğin Adana ve Ceyhan’da kuzu ciğeri tüketilir ama keçi ciğeri bu ilçeye özgü olduğunu tespit ettik. Dağlık alanda doğal beslenen hayvanların ciğer lezzeti de farklı oluyor. Sosyal medyada bu bilinse de bunu markalaştırarak bu kültürü kayıt altına alarak lezzetinin tescillenmesi için çalışma yapıyoruz. Kuyruk yağı ile standart bir sunumu var” diye konuştu.

4 kuşaktır ciğer ustası olan Mahir Bağrıyanık bölgede keçi ciğeri lezzeti ile diğer ciğer sunumlarından farklı olduğunu ifade ederek tüketenlerin bu ciğeri daha lezzeti bulduğunu ciğere coğrafi işaret alınması ile lezzetin marka olması ile ilçe ekonomisine katkı sunacağını, ziyaretçilerin de artacağını kaydetti.

Vatandaşlar, Kozan ciğerinin diğer ciğer lezzetlerinden farklı olduğunu kaydederek, masada mangalla sunumu ile de ayrı bir keyif olduğunu ifade etti.