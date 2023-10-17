Kozan Bilim ve Teknoloji Parkı’na öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Kozan Belediyesi ve Enerji-SA işbirliği ile Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesinde inşa edilen bilim ve teknoloji parkı, öğrencilere bilim ve teknoloji eğitimi veriyor.

Açılışından bu yana her gün yüzlerce öğrencinin ziyaret ettiği parkta, farklı yaş gruplarından öğrenciler, bilim ve teknoloji alanındaki temel kavramları ve becerileri öğreniyor. Parkta, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artıracak çeşitli araç ve gereçler bulunuyor. Eğitimler çerçevesinde, öğrenciler, bilim ve teknolojinin temel kavramlarını, bilimsel araştırma yöntemlerini öğreniyor. Problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyor. Yeni teknolojileri keşfediyor.