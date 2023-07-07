Adana Kozan Belediyesinin kurmayı planladığı güneş enerji üretim santrali için 23 milyon liralık borçlanma yetkisi onaylandı.

Kozan Belediyesi, Karacaoğlan Mahallesi’nde bulunan pazar yerinin üzerine kurulması planlanan güneş enerji üretim santrali için borçlanma yetkisini onayladı. Belediye meclisi toplantısında alınan karar çerçevesin de santralin hayata geçirilmesi için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla 23 milyon TL’lik borçlanma yetkisini Belediye Başkanı Kazım Özgan’a verdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yaptığı açıklamada, “ Cuma Pazarı üzerindeki açık alanın kapatılmasıyla yapacağımız güneş enerji sistemi Kozanımıza inşallah hayırlı olsun. 2019 yılından bugüne kadar yapılması adına çalıştığımız projemiz bugün yaptığımız meclis toplantımızın Temmuz ayı olağan 2. oturumunda onaylanmıştır" dedi.

Projenin gerçekleştirilmesiyle Kozan’ın enerji ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.