Adana Yeşiloba Hipodromu kum pistte bin 200 metre koşusu gerçekleştirildi. Kozan Belediye Başkanlığı adına 7 atın katıldığı yarışı "Last Best" isimli atıyla jokey Ayhan Kurşun birinci tamamladı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yarışmada birinci gelen atın sahibi Yener Kazım Ölçer’e plaket ve çiçek verdi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Kozan Belediye Başkanlığı adına düzenlenen koşuyu “Last Best " isimli atıyla jokey Ayhan Kurşun kazandı.

Emrullah Taşkın: "Amacımız daha fazla insanı sporla buluşturmak"

Emrullah Taşkın: "Amacımız daha fazla insanı sporla buluşturmak"

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